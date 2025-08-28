Libertarios agredieron a una periodista y a su padre camarógrafo durante la visita frustrada de Karina Milei

#Violencia | Durante el acto fallido de Karina Milei en Corrientes, militantes libertarios agredieron a una periodista y un camarógrafo. "Soltame", exige la movilera cuando es sujetada por una seguidora mileísta. pic.twitter.com/8kMxPcvook — Política Argentina (@Pol_Arg) August 29, 2025

Durante el cierre de campaña provincial, miembros de la custodia de Karina Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, empujaron a Cecilia Conesa, periodista de A24, y arrastraron a su padre camarógrafo mientras intentaban cubrir la caminata. “La Libertad Avanza está agrediendo, lo sueltan. Después se quejan de la violencia del radicalismo y del peronismo y la Libertad Avanza hace lo mismo”, denunció la movilera.En las imágenes que trascendieron se observa como, mientras Conesa intentaba alejar a los violetas, una mujer la interceptó y la acorraló, impidiéndole salir de la zona. “Soltame, soltame”, exigió la periodista. Durante los empujones, los trabajadores de prensa recibieron patadas, y el camarógrafo, quien también es su padre, fue quien sufrió la peor parte por presuntamente haber “pateado” un automóvil, lo cual negó posteriormente.Iñaki Gutiérrez, influencer y exasesor de redes de Milei, también protagonizó enfrentamientos con los reporteros. “Tenés que hablar cuando sabes”, advirtió a una periodista de La Nación+. Cuando esta pidió explicaciones sobre las agresiones que llevaban adelante, el militante insistió: “Le pegaron una patada al auto. ¿Vos viste los videos? Cuando lo veas te vas a dar cuenta que tenemos razón nosotros. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden patear autos oficiales. Muy equivocados”.El altercado se produjo mientras Milei y Menem se retiraban en un vehículo. La caminata, que apoyaba la candidatura a gobernador de Lisandro Almirón, enfrentó a militantes libertarios con vecinos que protestaban contra el Gobierno nacional, generando un clima de tensión que escaló en agresiones físicas.Fuentes de prensa relataron que la custodia de Milei “agarró del cuello” a la periodista y que el camarógrafo recibió patadas. “Hay policías de civil actuando”, señalaron desde la transmisión en vivo, mientras los reporteros intentaban resguardarse y retomar la cobertura.Tras los incidentes, el acto de cierre terminó abruptamente. La cobertura quedó interrumpida y los periodistas destacaron la falta de seguridad frente a las agresiones de militantes y custodios de La Libertad Avanza, además de dejar en evidencia la tensión que atraviesan los actos proselitistas del espacio libertario.