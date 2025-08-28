Coimas en ANDIS: el celular de Emmanuel Kovalivker no se puede abrir

Mientras el escándalo de las coimas sigue creciendo, la Justicia enfrenta dificultades en el camino para recabar pruebas. La empresa israelí Cellebrite le informó este viernes al Ministerio Público Fiscal que no cuenta con la tecnología necesaria para abrir el celular que le secuestraron a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina.Cellebrite es la desarrolladora de la herramienta UFED (dispositivo universal de extracción forense), que usan los investigadores en esta causa.La tarea de “extracción forense” del contenido de los teléfonos la está haciendo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo del Ministerio Público Fiscal. Se la encomendó el fiscal del caso, Franco Picardi.Esta semana, la Datip le entregó al fiscal todo el contenido que bajó del celular de Diego Spagnuolo, el eyectado extitular de la Andis cuyos audios filtrados a la prensa dejaron al desnudo el aceitado esquema de corrupción que salpica a las más altas esferas del gobierno de Javier Milei.En la revisión del teléfono de Spagnuolo se detectó que hay mensajes borrados. También se constató que el otro teléfono secuestrado del ex titular del Andis no estaba operativo y estaría dañado.El teléfono que le abrieron a Spagnuolo estaba encendido por lo que resultó más fácil su acceso, pese a que el exfuncionario se negó a entregar a la justicia la clave de ingreso.El único que aportó su clave fue Daniel María Garbellini, el otro funcionario del Andis desplazado por el Gobierno tras la revelación de los presuntos sobornos.La Datip también logró abrir uno de los teléfonos del jefe de seguridad de Nordelta, que fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello acusado de haber permitido que Jonathan Kovalivker eludiera a la policía cuando fue a buscarlo a su casa de Nordelta. Se trata de Ariel de Vicentis, cuya actitud motivó nuevos allanamientos en el lugar.Jonathan Kovalivker entregó esta semana su celular, pero -como su hermano- sin la clave. Se trata de un IPhone. Fuentes de la investigación aseguraron que confían en que lograrán desbloquear todos los aparatos. Dicen que es cuestión de tiempo, pero que finalmente se va a conseguir.Los Kovalivker son los dueños de la Droguería Suizo Argentina, una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud.