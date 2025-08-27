Tras su caravana fallida, Milei buscará cautivar empresarios en el Consejo del Comercio

Mientras atraviesa el escándalo desatado por los audios de Diego Spagnuolo y luego de una jornada frustrada por el malestar de los lomenses que canceló su caravana por el Conurbano bonaerense, el presidente Javier Milei se presentará este jueves en el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP). El encuentro se realizará en el Hotel Alvear a partir de las 12.30 horas.Será la segunda vez que Milei busque respaldo en el empresariado en medio de tensiones políticas, tras participar del Council of the Americas la semana pasada, donde lanzó críticas contra el Congreso al afirmar que está “secuestrado por el kirchnerismo” y agregó: “Si les ganamos en septiembre, porque en octubre vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo”.Desde el CICyP, la presidenta Bettina Bulgheroni respaldó al jefe de Estado al señalar que “nuestro objetivo es igual que el objetivo de un presidente: que el país salga adelante y tener una Argentina próspera”. La empresaria también destacó que “con su fuerte liderazgo ha conseguido que otra vez la Argentina esté en el mapa del mundo, siendo un país invertible, un país que hoy nos están mirando para invertir”.En esa ocasión, el Presidente defendió sus medidas económicas frente a la preocupación por la caída de la actividad. “Es año electoral y del otro lado está el riesgo kuka, ¿dónde quieren la tasa de interés?”, retrucó ante los empresarios. Y completó: “Así que menos llanto por la volatilidad de la tasa, que bastante estamos llevando sin sobresalto toda la economía”.A eso le siguió su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario y, días después, participó en la inauguración de un edificio de Corporación América. En todos los encuentros insistió en apuntalar su discurso de campaña con críticas a la oposición y alertas sobre el escenario electoral del 7 de septiembre.Al respecto de los audios que señalan a Karina Milei por presuntamente quedarse con un 3% de coimas en el área de Discapacidad, el mandatario rompió el silencio durante la caravana y declaró que “todo lo que dice Spagnuolo es mentira”. En esa línea, advirtió: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.La expectativa está puesta en si Milei aprovechará la cita en el Hotel Alvear para endurecer aún más su discurso en clave electoral y volver a cargar contra el kirchnerismo, en paralelo a la defensa de sus políticas económicas en un clima marcado por el malestar social y el avance de las investigaciones por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.