29.08.2025 / LOMAS DE ZAMORA

La emoción de Cristina al verse tatuada "en el brazo de un laburante" de Lomas de Zamora

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, compartió un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner dirigido a un vecino lomense que le expresó su amor y mostró con orgullo un tatuaje de la ex presidenta en su brazo. El gesto conmovió a Cristina, que agradeció con palabras cargadas de cercanía y emoción.





El intercambio lo impulsó la ministra Daniela Vilar donde le mostró a Cristina a Ramón, un vecino de Lomas de Zamora que la tiene tatuada en su brazo. Este le dijo a la ex mandataria: “Te amo Cristina, la verdad te amo. Sos la mejor presidenta que tuve, esto va a pasar, dale para adelante”.



El mensaje llegó a manos de Cristina a través de Vilar, quien subrayó la conexión profunda que la líder política mantiene con la militancia y el pueblo trabajador. Cristina respondió con gratitud y emoción: “Gracias Ramón, gracias por el afecto. No sabes lo bien que me hace Ramón cosas como estas. Verme tatuada en el brazo de un laburante en el Conurbano bonaerense. Me encanta”.

En un contexto difícil para ella, la ex presidenta sostuvo que gestos como el de Ramón refuerzan sus convicciones. *“Pese a este momento terrible que estoy viviendo, siento que valió la pena y que volvería a hacer todo lo que hice mil veces más aun cuando los gorilas nunca me lo van a perdonar ni a mí ni a Néstor: lo del Fondo, lo del Fútbol para Todos, lo de la AUH, lo de las AFJP, lo de las jubilaciones, el Conectar Igualdad...”*, expresó.

Cristina sintetizó la fuerza del gesto popular en una frase que revela la carga simbólica de la militancia: *“Verme tatuada es un golpe maravilloso al corazón”*.

