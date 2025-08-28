28.08.2025 / ECONOMÍA

Cuenta DNI: la billetera virtual bonaerense elevó su tasa de plazo fijo al 52% anual

La billetera virtual del Banco de la provincia de Buenos Aires, dio un movio con una jugada en el mercado financiero al lanzar una nueva herramienta de inversión a plazo fijo con una tasa promocional del 52% anual. La medida fue destacada por Juan Cuattromo.



Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco de la provincia de Buenos Aires, dio un movio con una jugada en el mercado financiero al lanzar una nueva herramienta de inversión a plazo fijo con una tasa promocional del 52% anual. Cabe señalar que la nueva funcionalidad fue un éxito inmediato.

Es que en solo tres semanas, más de 60.000 personas utilizaron la aplicación para invertir un total de $150.000 millones.
La TNA del 52% que ofrece la aplicación del banco bonaerense se traduce en un rendimiento mensual del 4,27%. Esta cifra casi triplica la última medición oficial de inflación, que fue del 1,9% en julio.

De acuerdo a Ámbito,  alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, por lo que implica una gran herramienta de inclusión financiera.

El director del Banco Provincia Juan Cuattromo dijo: “Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria".

Hay que señalar que la inversión mínima es de $1.000 y se puede optar por plazos de 30, 60 y 90 días.


Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

4

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

5

Patricia Bullrich también estaría involucrada en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Tras 9 meses de reestructuración, el Gobierno prorrogó nuevamente la intervención de la Casa de la Moneda

28/08/2025 - FUNCIONES

Tras 9 meses de reestructuración, el Gobierno prorrogó nuevamente la intervención de la Casa de la Moneda

El Gobierno postergó vencimientos de deuda, pero las altas tasas empiezan a enfriar la economía

28/08/2025 - FRENO A LA ACTIVIDAD

El Gobierno postergó vencimientos de deuda, pero las altas tasas empiezan a enfriar la economía

El riesgo país superó los 800 puntos y las acciones y bonos frenaron su caída tras un lunes negro

27/08/2025 - ECONOMÍA

El riesgo país superó los 800 puntos y las acciones y bonos frenaron su caída tras un lunes negro

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.