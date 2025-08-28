Cuenta DNI: la billetera virtual bonaerense elevó su tasa de plazo fijo al 52% anual

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco de la provincia de Buenos Aires, dio un movio con una jugada en el mercado financiero al lanzar una nueva herramienta de inversión a plazo fijo con una tasa promocional del 52% anual. Cabe señalar que la nueva funcionalidad fue un éxito inmediato.

Es que en solo tres semanas, más de 60.000 personas utilizaron la aplicación para invertir un total de $150.000 millones.La TNA del 52% que ofrece la aplicación del banco bonaerense se traduce en un rendimiento mensual del 4,27%. Esta cifra casi triplica la última medición oficial de inflación, que fue del 1,9% en julio.De acuerdo a Ámbito, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, por lo que implica una gran herramienta de inclusión financiera.Hay que señalar que la inversión mínima es de $1.000 y se puede optar por plazos de 30, 60 y 90 días.