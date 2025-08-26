29.08.2025 / ESTE 7 DE SEPTIEMBRE

Kicillof llamó a transformar el enojo en un voto contra milei el 7 de septiembre


El gobernador bonaerense pidió una “respuesta colectiva” frente a la política de ajuste del presidente y convocó a respaldar a Fuerza Patria en las elecciones provinciales. Lo acompañaron Magario, Grabois y Cascallares en un acto en Almirante Brown.





El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional Guillermo Brown y cargó con dureza contra el gobierno de Javier Milei. “Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado tiene un responsable: se llama Javier Milei”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador llamó a canalizar la bronca social en las urnas el próximo 7 de septiembre. “A esa política individualista y cruel hay que darle una respuesta colectiva. Si alguien está dudando en ir a votar, es momento de convencerlo de que convierta su enojo e indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo.

La vicegobernadora Verónica Magario, candidata a diputada bonaerense, también remarcó el contraste con la gestión nacional. “Hay dos formas de gobernar: una que abandona a nuestra gente y otra que todos los días se ocupa de mejorar. Esa es la diferencia entre un gobierno que ajusta y uno que protege a nuestro pueblo”, señaló.

El dirigente social Juan Grabois, candidato a diputado nacional, reforzó la idea de defender a la provincia y a Kicillof en las urnas. En la misma línea, el intendente Mariano Cascallares planteó la necesidad de un Estado “fuerte, comprometido y eficiente”, subrayando que, pese a la ausencia del gobierno nacional, la Provincia sigue invirtiendo en obras y oportunidades para los vecinos.

En la actividad estuvieron presentes también el ministro Gabriel Katopodis, la candidata Fernanda Miño y concejales locales, en el marco de una jornada que combinó la participación estudiantil con la supervisión de obras de infraestructura en Almirante Brown.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

4

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

5

Gregorio Dalbon aseguró que el escándalo por coimas en ANDIS "va a ameritar juicio político" a Javier Milei

Más notas de este tema

"Quieren ensuciar a Milei": Adorni habló sobre el escándalo del Andis, pero no contestó preguntas

28/08/2025 - Conferencia de prensa

"Quieren ensuciar a Milei": Adorni habló sobre el escándalo del Andis, pero no contestó preguntas

Frente a la provocación de Milei, Otermín llamó a la paz y pidió a la comunidad lomense expresarse en las urnas

27/08/2025 - LOMAS DE ZAMORA

Frente a la provocación de Milei, Otermín llamó a la paz y pidió a la comunidad lomense expresarse en las urnas

¿No se trataría de un caso aislado?: la Justicia ve un modus operandi en las coimas de Andis y mira a la cúpula del Gobierno

26/08/2025 - COIMAS

¿No se trataría de un caso aislado?: la Justicia ve un modus operandi en las coimas de Andis y mira a la cúpula del Gobierno

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.