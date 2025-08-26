Kicillof llamó a transformar el enojo en un voto contra milei el 7 de septiembre

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional Guillermo Brown y cargó con dureza contra el gobierno de Javier Milei. “Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado tiene un responsable: se llama Javier Milei”, afirmó el mandatario provincial.

La vicegobernadora Verónica Magario, candidata a diputada bonaerense, también remarcó el contraste con la gestión nacional. “Hay dos formas de gobernar: una que abandona a nuestra gente y otra que todos los días se ocupa de mejorar. Esa es la diferencia entre un gobierno que ajusta y uno que protege a nuestro pueblo”, señaló.El dirigente social Juan Grabois, candidato a diputado nacional, reforzó la idea de defender a la provincia y a Kicillof en las urnas. En la misma línea, el intendente Mariano Cascallares planteó la necesidad de un Estado “fuerte, comprometido y eficiente”, subrayando que, pese a la ausencia del gobierno nacional, la Provincia sigue invirtiendo en obras y oportunidades para los vecinos.En la actividad estuvieron presentes también el ministro Gabriel Katopodis, la candidata Fernanda Miño y concejales locales, en el marco de una jornada que combinó la participación estudiantil con la supervisión de obras de infraestructura en Almirante Brown.