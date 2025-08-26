Frente a la provocación de Milei, Otermín llamó a la paz y pidió a la comunidad lomense expresarse en las urnas

El intendente Federico Otermín salió al cruce de la convocatoria que hizo La Libertad Avanza para recibir a Javier Milei en Lomas de Zamora. El jefe comunal consideró que se trata de “pura casta” y cuestionó al Presidente por “venir sólo a sacarse una foto en campaña”. “Nos encantaría que venga a inaugurar una obra, a traer patrulleros o a dar soluciones reales”, señaló.

También pidió que el rechazo al modelo de Milei se exprese en las urnas. “Los que quieran defender a jubilados, estudiantes, trabajadores y a quienes sufren el ajuste del FMI, tienen la oportunidad el 7 de septiembre votando a Sol y Magario, y el 26 de octubre a Taiana. Esa es la verdadera forma de dar un mensaje de amor por Argentina”, concluyó.

Frente a los llamados en redes sociales para repudiar la visita, Otermín insistió en que la comunidad lomense debe mantener la paz. “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Cada persona puede expresarse con tranquilidad y sin violencia. Por favor, que hoy esté todo en paz”, sostuvo.