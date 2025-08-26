27.08.2025 / LOMAS DE ZAMORA

Frente a la provocación de Milei, Otermín llamó a la paz y pidió a la comunidad lomense expresarse en las urnas

El intendente de Lomas de Zamora cuestionó la caravana presidencial por generar caos en la ciudad y pidió que la respuesta política sea pacífica y contundente en las elecciones.





El intendente Federico Otermín salió al cruce de la convocatoria que hizo La Libertad Avanza para recibir a Javier Milei en Lomas de Zamora. El jefe comunal consideró que se trata de “pura casta” y cuestionó al Presidente por “venir sólo a sacarse una foto en campaña”. “Nos encantaría que venga a inaugurar una obra, a traer patrulleros o a dar soluciones reales”, señaló.

El intendente advirtió que la decisión de interrumpir la avenida Hipólito Yrigoyen en un día laboral afecta directamente a comerciantes, trabajadores y familias. “Es absurdo generar un caos de tránsito para una actividad política que debería hacerse en un lugar adecuado”, planteó.

Frente a los llamados en redes sociales para repudiar la visita, Otermín insistió en que la comunidad lomense debe mantener la paz. “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Cada persona puede expresarse con tranquilidad y sin violencia. Por favor, que hoy esté todo en paz”, sostuvo.

También pidió que el rechazo al modelo de Milei se exprese en las urnas. “Los que quieran defender a jubilados, estudiantes, trabajadores y a quienes sufren el ajuste del FMI, tienen la oportunidad el 7 de septiembre votando a Sol y Magario, y el 26 de octubre a Taiana. Esa es la verdadera forma de dar un mensaje de amor por Argentina”, concluyó.

