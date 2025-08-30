Máximo Kirchner compartió una foto de Cristina y el Indio Solari

Máximo Kirchner subió una foto inédita en la que posan su madre, Cristina Fernández, y el Indio Solari, a 3 años del atentado."Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", escribió el diputado nacional."A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", manifestó el legislador.Asimismo, subrayó: "El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola”.En su publicación, Máximo llamó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista», y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.