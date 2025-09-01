01.09.2025 / ELECCIONES 2025

Kicillof y Katopodis cierran la campaña en San Martín, en la Primera Sección

Será el martes a las 17 en el Centro Miguelete. El evento coincidirá con la conmemoración del Día de la Industria. Habrá empresarios industriales y PyMEs, dirigentes sindicales, rectores de universidades, representantes del INTI, INTA y CONICET, además de funcionarios del gobierno provincial e intendentes.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, encabezarán el próximo martes el cierre de campaña de la alianza Fuerza Patria en la Primera Sección electoral con un acto en San Martín, en la antesala de las elecciones provinciales que se realizarán el 7 de septiembre.

El evento coincidirá con la conmemoración del Día de la Industria y se llevará a cabo a las 17 en el Centro Miguelete. Se espera la presencia de empresarios industriales y PyMEs, dirigentes de cámaras empresarias, sindicatos, rectores de universidades, representantes del INTI, INTA y CONICET, además de integrantes del gabinete provincial. Según indicaron fuentes partidarias, se prevé también la participación de intendentes de la sección como Lucas Ghi (Morón), Federico Achával (Pilar) y Mario Ishii (José C. Paz), y candidatos a legisladores en los distritos donde el peronismo no gobierna.

El acto tendrá lugar en San Martín, distrito del que Katopodis fue intendente, lo que le otorga un fuerte peso político al cierre en la Primera Sección, una de las más pobladas de la provincia y clave para el resultado electoral.

La elección del Día de la Industria como marco no es casual: Kicillof viene advirtiendo en sus discursos sobre el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno en las PyMEs y en el empleo bonaerense, y busca mostrar respaldo del sector productivo a la propuesta de Fuerza Patria.

El escenario electoral está muy reñido en esa sección: según la encuesta de CB Consultora, La Libertad Avanza (LLA) aparece primero con el 40,3 % de intención de voto, seguido por Fuerza Patria con el 38 %. El Frente de Izquierda-Unidad se posiciona en tercer lugar con el 5,6 %, y la alianza Somos Buenos Aires en cuarto lugar con el 4,5 %.

El principal rival del oficialismo bonaerense es Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero y candidato de LLA en la Primera Sección. Valenzuela fue confirmado como la apuesta de La Libertad Avanza para disputar la sección más poblada de la provincia, en alianza con el PRO.

