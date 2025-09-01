Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y lamentó que "la economía cae como buzo en pedo"

📢 AXEL KICILLOF, EN VIVO EN GPS:



El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó con dureza al presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, y hasta se animó a ironizar sobre la frase de que "la economía cae como pedo de buzo" que tiene a utilizar el libertario.Kicillof utilizó metáforas del propio mandatario para describir el impacto de su gestión en la economía real, afirmando, entre risas, que "cayó como buzo en pedo". Durante una entrevista con Rolando Graña en A24, el gobernador calificó el efecto de las políticas de Milei como un "tsunami para la economía real cotidiana". "Él dice que no se ocupa de la micro, pero la micro es la vida de la gente, hermano, es cómo funcionan los comercios, es el chino y el que compra", sostuvo el gobernador al hacer un duro análisis de la situación actual del país.El mandatario provincial cuestionó el enfoque de Milei en la microeconomía y lamentó que el supuesto saneamiento de las variables no se traduzca en beneficios para la población. En esta línea, denunció que la economía venía "barranca abajo desde que asumió Milei" y rechazó las promesas de un repunte.En ese sentido, Kicillof comparó el discurso presidencial con los resultados reales. "Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo", sentenció con sorna, dejando en claro su total desacuerdo con el rumbo económico del país y sugiriendo que la situación no ha hecho más que empeorar.Durante la misma entrevista, el gobernador se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y también apuntó contra el Gobierno. "Diego Spagnuolo no sabe nada de discapacidad, era amigo de Milei", lamentó. El gobernador también aseguró que "para Spagnuolo el discapacitado no es problema del Estado" y manifestó que "lo que hacen con los discapacitados es inhumano", en relación tanto al violento discurso de la gestión libertaria como al ajuste.