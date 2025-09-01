Tras la caravana devenida en escrache, Espert asegura que no "huyó" de los incidentes: "Si yo me quedaba y fajaba a uno..."

#Declaraciones | José Luis Espert negó haber "huido" cuando la caravana de La Libertad Avanza fue apedreada en Lomas de Zamora: "Si yo me quedaba y fajaba a alguno, iban a decirme 'violento'". pic.twitter.com/OfjTh7hoLw — Política Argentina (@Pol_Arg) September 1, 2025

El candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue protagonista de una particular huida en moto durante los recientes incidentes en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, y luego de varios días en los que fue blanco de memes y burlas, salió a defenderse y a tratar de dar vuelta su relato.Como dicen ahora los jóvenes, posiblemente haya entrado la bala. Es que hasta el propio Alejandro Fantino, insospechado de ser opositor, había criticado fuertemente a Espert por su casi cinematográfica huida durante los incidentes en donde los representantes del Gobierno fueron fuertemente repudiados.Con el presidente Javier Milei a la cabeza, y acompañado por su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, a su lado, los dirigentes libertarios fueron abucheados, insultados y hasta apedreados por manifestantes en lo que terminó siendo una fallida caravana de campaña.La imagen de Espert yéndose a toda velocidad como acompañante de un militante motoquero fue furor en las redes sociales. "Yo no voy a dar la pelea física hoy, porque no es el momento. Es el momento de la pelea de ideas. Por eso me fui", argumentó el libertario este domingo en una entrevista con Luis Majul.El dirigente que tiende a mostrarse siempre provocador, ahora intentó mostrarse más moderado. "Un imbécil anda diciendo que yo huí. No es que huí, la pelea es de ideas, no física, porque si yo me quedaba y fajaba a uno, iban a decir 'Espert violento'", se justificó. Sin embargo, Espert enseguida pareció contradecirse, a la hora de explicar por qué circulaba sin protección, arriesgándose a multas de tránsito. "¿Qué casco? Si estaban los orcos a metros a punto de deglutirnos", lamentó.En otro tramo de la entrevista, el diputado se refirió a los escandalosos audios que salpican a Karina Milei, y si bien habló de operaciones, pareció confirmar el contenido. "Lo de Spagnuolo puede ser cierto, pero quiero verlo ahora en la Justicia", sostuvo.