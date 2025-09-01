Demoledora derrota para La Libertad Avanza en las elecciones de Corrientes: cuarto y con menos del 10%

En el marco de las peores semanas para el Gobierno por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), La Libertad Avanza (LLA) tuvo una flojísima performance electoral en Corrientes, donde el candidato a gobernador, Lisandro Almirón, terminó en cuarto lugar.La campaña libertaria en esa provincia contó con incidentes durante la semana, cuando una caminata encabezada por Almirón, y que contó con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvo que ser abortada por cuestiones de seguridad.Es que en pleno escándalo por las denuncias de corrupción, los vecinos terminaron echando en cuestión de minutos a la hermana del presidente Javier Milei y al titular de la Cámara baja, dos de los apuntados por los audios de Diego Spagnuolo.Lo que pretendía ser una caminata de campaña en apoyo a Almirón, terminó en una rápida evacuación por el malestar de los vecinos correntinos, y en esta disturbios con militantes libertarios contra periodistas. Este episodio fue inmediatamente posterior a los piderazos al Presidente en Lomas de Zamora, en claro repudio a la gestión libertaria.En este marco, el candidato de LLA se ubicaba en el cuarto lugar con 8% de los votos, lejos del oficialista Juan Pablo Valdés y del peronista Martín “Tincho” Ascúa.De acuerdo con los primeros datos del escrutinio provisorio, Valdés, hermano del actual gobernador, se imponía con el 52,61% de los votos, seguido por el peronista que reunía el 20,1, y Ricardo Colombi, con el 17,27. "Primera elección a Gobernador con la estrategia Karina-Lule de 'ir con los propios'. Rechazaron la unidad con el oficialismo provincial de Valdés y eligieron al diputado Lisandro Almirón. Quedó cuarto. Y asumieron el costo de perder un aliado en el Congreso", analizó el periodista Manu Jove.