¿Efecto Coima?: Milei estaría enojado con Lule Menem tras el papelón libertario en Corrientes

El presidente responsabilizó a su operador por la estrategia que dejó a La Libertad Avanza en un humillante cuarto lugar, con apenas 9,5%. Karina Milei había negociado con Valdés, pero la presión menemista impuso un candidato propio.
El trasfondo muestra una interna feroz. Karina Milei había avanzado en un acuerdo con el gobernador radical Gustavo Valdés, que incluso se reunió con ella a instancias de Santiago Caputo. El pacto le garantizaba al oficialismo nacional subirse a un triunfo contundente y compartir escenario. Pero Lule y Martín Menem empujaron por la lista propia, con Almirón como candidato y condiciones inaceptables para Valdés: imponer el sello libertario, teñir la campaña de violeta y quedarse con los dos primeros lugares en la lista a diputados nacionales.
La apuesta menemista terminó en fiasco. Mientras Valdés celebraba el 52% que lo consagró gobernador sin balotaje, Milei veía por televisión cómo su fuerza caía detrás del kirchnerismo de Martín Ascúa y del propio Ricardo Colombi. “Podríamos haber estado festejando, y estamos haciendo papelones”, reprochó el presidente en la intimidad, según trascendió.
El malestar se profundizó con la caótica campaña final. En el cierre, Karina y Martín Menem tuvieron que abandonar una caravana en Corrientes tras caminar apenas una cuadra, escoltados por custodios, mientras el influencer Iñaki Gutiérrez increpaba a periodistas locales. Ese desbande anticipaba la derrota que hoy sacude a la Casa Rosada y deja a Lule Menem en la cuerda floja.