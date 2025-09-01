¿Efecto Coima?: Milei estaría enojado con Lule Menem tras el papelón libertario en Corrientes

El presidente responsabilizó a su operador por la estrategia que dejó a La Libertad Avanza en un humillante cuarto lugar, con apenas 9,5%. Karina Milei había negociado con Valdés, pero la presión menemista impuso un candidato propio.

La apuesta menemista terminó en fiasco. Mientras Valdés celebraba el 52% que lo consagró gobernador sin balotaje, Milei veía por televisión cómo su fuerza caía detrás del kirchnerismo de Martín Ascúa y del propio Ricardo Colombi. “Podríamos haber estado festejando, y estamos haciendo papelones”, reprochó el presidente en la intimidad, según trascendió.El malestar se profundizó con la caótica campaña final. En el cierre, Karina y Martín Menem tuvieron que abandonar una caravana en Corrientes tras caminar apenas una cuadra, escoltados por custodios, mientras el influencer Iñaki Gutiérrez increpaba a periodistas locales. Ese desbande anticipaba la derrota que hoy sacude a la Casa Rosada y deja a Lule Menem en la cuerda floja.