Golpe al bolsillo con un nuevo aumento del Subte y transporte porteño: el boleto sube 3,87% desde este lunes

Desde este lunes rige un nuevo incremento en el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. El subte, el Premetro y las líneas de colectivos porteñas aumentan sus tarifas en un 3,87%, como parte del esquema de actualización automática que toma como referencia la inflación y agrega un plus del 2% para compensar los costos operativos.
1
Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados
3
Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei
4
Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas