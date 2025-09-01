El Municipio de La Plata concluyó la pavimentación de calles con tareas hidráulicas y un nuevo puente vehicular

La Municipalidad de La Plata concluyó la obra de pavimentación de calle 148 entre el Arroyo Rodríguez y 501, en la localidad de Gorina, que incluyó tareas hidráulicas complementarias y la construcción de un puente vehicular para asegurar la continuidad de circulación y la seguridad vial.Enmarcada en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la intervención contempló la pavimentación asfáltica de la calzada —que hasta ahora era de tierra—, la demarcación horizontal y la puesta a punto de las luminarias en todo el tramo.Cabe recordar que el plan en Gorina abarca la ejecución de 35 calles (8 con cordón cuneta, 9 con carpeta asfáltica y 18 con mejorado de tierra) la iluminación de 24 nuevas arterias y la reparación de 2.100 luminarias.Entre las intervenciones destacadas se encuentran el asfalto de calle 486 entre 133 y 137, el mejorado de calle 490 entre 133 y 138 y el reacondicionamiento integral del Jardín Maternal Municipal Federico Máspoli de calle 141 bis y 489.En paralelo, avanza el Plan de Escuelas en Obra, que en una primera etapa incluyó la remodelación de la Escuela Secundaria N° 37 y la Escuela Primaria N° 92 y continuará en una segunda fase con mejoras en la Secundaria N° 37 y la puesta en valor del Jardín Maternal Federico Máspoli, fortaleciendo la infraestructura educativa para las familias de Gorina.