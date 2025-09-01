01.09.2025 / Política

Milei viaja a Estados Unidos y asistirá a un show de su ex novia Fátima Flórez

El Presidente mantendrá reuniones con empresarios de multinacionales y regresará antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, también verá una obra de teatro de la imitadora.




El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales en Los Ángeles y Las Vegas. En ese marco, también asistirá a una obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en dicho país. 

Según confirmó Casa Rosada, el Presidente arribará el jueves 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles, California, mientras que al día siguiente se trasladará a Las Vegas, Nevada. “Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, informaron voceros oficiales.

Si bien todavía no está confirmado quiénes lo acompañarán en la comitiva, se especulaba la ya habitual presencia de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), finalmente no viajará la hermana del Presidente. Por el contrario, quienes sí podrían acompañar a Milei serían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

El regreso del Presidente está previsto para el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, no será parte del cierre de campaña bonaerense que la Alianza La Libertad Avanza llevará a cabo el miércoles desde las 17 en el Club Atlético Villa Ángela del partido de Moreno bajo la premisa “kirchnerismo nunca más”.

De todas maneras, un dato que llamó la atención fue el anuncio de la presencia de Javier Milei en obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.

Semanas atrás, la propia imitadora había expresado: “Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”.

Finalmente, la presencia del mandatario fue confirmada por el empresario Jorge Elías, quien promocionó el espectáculo en Facebook: “¡Viene Milei!”, aseguró.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

5

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

Más notas de este tema

El Municipio de La Plata concluyó la pavimentación de calles con tareas hidráulicas y un nuevo puente vehicular

01/09/2025 - Locales

El Municipio de La Plata concluyó la pavimentación de calles con tareas hidráulicas y un nuevo puente vehicular

Golpe al bolsillo con un nuevo aumento del Subte y transporte porteño: el boleto sube 3,87% desde este lunes

01/09/2025 - CABA

Golpe al bolsillo con un nuevo aumento del Subte y transporte porteño: el boleto sube 3,87% desde este lunes

El gobierno de Milei avanza con la privatización de Corredores Viales: salen a concesión más de 3.400 km de rutas

01/09/2025 - TRANSPORTE

El gobierno de Milei avanza con la privatización de Corredores Viales: salen a concesión más de 3.400 km de rutas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.