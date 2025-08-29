"Son lo más sucio que tiene el Gobierno ahora": Marcela Pagano apuntó fuerte contra los Menem en medio del escándalo de las coimas

Luego de su reciente salida del bloque de La Libertad Avanza, la diputada y periodista Marcela Pagano apuntó fuerte contra el Gobierno de Javier Milei, en especial contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem."Yo soy una persona que no me considero que nací para ser cordero y tampoco me parecía que yo aportara algo si no hacía. Yo venía a hacer. Entonces, empezamos con una diferencia con la conducción de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem. Básicamente, nos pedía que fuéramos ñoquis", reveló Pagano en diálogo para el canal de streaming de Gelatina.En este marco, Pagano dijo que recibe mensajes intimidatorios. Si bien alegó "no tener miedo", ya que sabía dónde se metía, también mencionó que es su deber denunciar estas cosas, y que se lo comentó incluso al presidente de la Cámara de Diputados. "Hago responsables a los Menem de lo que le pase a mí familia y a mí hija", afirmó, al tiempo que los calificó como "lo más sucio que tiene el Gobierno ahora".También habló sobre la carta que escribió dirigida al presidente Javier Milei tras conocerse los primeros audios de Diego Spagnuolo. "Es un secreto a voces, se hablaba de la corrupción de los Menem. Sacaron la empresa de limpieza del Congreso y pusieron otra, lo del Banco Nación también", expuso Pagano, y agregó que "los Menem se escondieron debajo de la pollera de Karina".En otro tramo de la entrevista, amplió que no está en sus posibilidades la de sortear su dieta como sí lo pueden hacer otros legisladores y explicó sus razones. "A mí me buscaron para prestar asesoría en comunicación en un montón de empresas. Imaginate que yo tengo que asesorar y me dejo contratar por una tabacalera, y después llega al recinto una situación en donde yo tengo que dirimir y votar acerca de los impuestos para ese sector. ¿Cómo no voy a estar condicionada por alguien que me paga el sueldo y me hace la diferencia? Yo tengo que vivir de la dieta", argumentó.También relató que, al momento de asumir las bancas, estaba abierto un legajo sobre un juicio político contra la Corte Suprema. Según ella, Martín Menem tenía la intención de poner algún juez que le respondiera a él, ya que "pretendía quedarse como uno de los lobistas frente a la Justicia".