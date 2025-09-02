02.09.2025 / POLÉMICA

Martín Menem acusó a la oposición de querer desestabilizar tras la difusión de un audio de Karina Milei



El titular de la Cámara de Diputados denunció una “operación de inteligencia ilegal” y defendió el rol de la secretaria general de la Presidencia en la coordinación parlamentaria de La Libertad Avanza.




Martín Menem salió a responder con dureza tras la circulación de un audio atribuido a Karina Milei. El presidente de la Cámara de Diputados apuntó contra la oposición y afirmó que la presunta grabación “ilegal” forma parte de un intento de desestabilización en plena campaña electoral.

“Ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, aseguró Menem. Y agregó: “La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

El legislador libertario advirtió que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

En defensa de la hermana del Presidente, Menem explicó que las reuniones con Karina Milei se realizan periódicamente para “coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo” de La Libertad Avanza. Y concluyó: “La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

