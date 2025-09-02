Otermín y Wado de Pedro celebraron el Día de la Industria junto a pymes y empresarios de Lomas

La jornada por el Día de la Industria tuvo sede en la empresa lomense Evagreen, dedicada a la producción de suelas de calzado. Allí se congregaron más de medio centenar de empresarios, pymes y representantes de cámaras locales para debatir sobre el presente y el futuro del entramado productivo de Lomas de Zamora.

Tischik remarcó que la caída de la economía “ya comienza a generar una fuerte crisis social”, y explicó que desde el Municipio se implementan medidas para sostener el consumo y acompañar a las empresas, entendiendo que “el trabajo es el gran ordenador de la vida en comunidad”.De cara a las elecciones, Otermín cerró con un mensaje político: “Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad real y concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar. Que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores. Al que esté de acuerdo con eso, le pedimos de corazón que vote a Sol para darle fuerza a nuestra identidad productiva y construir un futuro mejor”.El distrito de Lomas de Zamora, cuarto en Producto Bruto Geográfico bonaerense, posee un entramado productivo con fuerte peso metalúrgico y un predominio de pymes. Sin embargo, las empresas locales advierten una baja interanual del 40% en ventas por la caída de la demanda, reflejo del duro contexto económico nacional.