02.09.2025 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín y Wado de Pedro celebraron el Día de la Industria junto a pymes y empresarios de Lomas



El intendente Federico Otermín, el senador Wado de Pedro, la ministra Daniela Vilar y la jefa de Gabinete Sol Tischik encabezaron un encuentro con más de 50 representantes del sector productivo local. Coincidieron en la necesidad de defender un modelo industrialista frente al ajuste de Milei y el FMI.




La jornada por el Día de la Industria tuvo sede en la empresa lomense Evagreen, dedicada a la producción de suelas de calzado. Allí se congregaron más de medio centenar de empresarios, pymes y representantes de cámaras locales para debatir sobre el presente y el futuro del entramado productivo de Lomas de Zamora.

“Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y para eso es condición necesaria que haya un proyecto de país que contemple a la producción y a la industria como pilar de la Argentina”, sostuvo Otermín. El jefe comunal cuestionó al gobierno nacional por estar “consagrado a pagar una deuda monstruosa de 65 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional” y anunció un paquete de ordenanzas para fortalecer a la industria, el comercio y los emprendedores lomenses.

En la misma línea, De Pedro planteó que la Argentina debe decidir “qué modelo productivo quiere y cómo nos insertamos en el mundo”. El senador destacó que “el modelo industrialista que apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología es el que genera felicidad y arraigo, porque el 60% del valor agregado en nuestro país lo da la industria”.

Tischik remarcó que la caída de la economía “ya comienza a generar una fuerte crisis social”, y explicó que desde el Municipio se implementan medidas para sostener el consumo y acompañar a las empresas, entendiendo que “el trabajo es el gran ordenador de la vida en comunidad”.

De cara a las elecciones, Otermín cerró con un mensaje político: “Este domingo 7 de septiembre tenemos una posibilidad real y concreta de demostrarle a Milei y al FMI que Lomas no respalda su forma de gobernar. Que Lomas respalda a la industria, a la producción, a los trabajadores. Al que esté de acuerdo con eso, le pedimos de corazón que vote a Sol para darle fuerza a nuestra identidad productiva y construir un futuro mejor”.

El distrito de Lomas de Zamora, cuarto en Producto Bruto Geográfico bonaerense, posee un entramado productivo con fuerte peso metalúrgico y un predominio de pymes. Sin embargo, las empresas locales advierten una baja interanual del 40% en ventas por la caída de la demanda, reflejo del duro contexto económico nacional.

