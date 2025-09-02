Alejandro Fantino cargó contra Patricia Bullrich por el pedido de allanamiento a Jorge Rial

Alejandro Fantino volvió a cuestionar el accionar del Gobierno Nacional en el streaming Carnaval, donde comparte mesa con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman. El conductor santafesino apuntó directamente contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien promovió una denuncia que incluye el pedido de allanamiento a Rial por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.Fantino, visiblemente indignado, aseguró “no podés tomar en serio a Bullrich”, recordando que en otros tiempos ella se presentaba como defensora de la prensa. “Pues no podés tomar en serio lo que dice Patricia Bullrich. Hoy, si te dice perdón, es la ministra de Seguridad. No la puedo tomar en serio, en serio, no la… y bueno, lamento, sé que algunos enemigos me voy a granjear. Está todo bien con Patricia, pero vos te tenés que hacer cargo de lo que dijiste”, lanzó.El conductor remarcó que no quería entrar en un enfrentamiento personal, sino que señaló la contradicción política que, a su entender, erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Su intervención dejó a la mesa en silencio por algunos segundos, antes de que Rial sumara un comentario irónico sobre el “doble estándar” de la funcionaria.En su descargo, Fantino recordó que durante su etapa en “Animales Sueltos” recibió apoyo de Bullrich en momentos donde la prensa también estaba bajo presión. “Patricia Bullrich era la paladín de no tocar a los periodistas, no tocarnos a nosotros, porque como yo siempre digo, acá lo que tenemos que usar es un universal: no tocar al periodismo como si fuesen cuestiones individuales. No hay periodistas buenos y periodistas malos, hay periodistas”, enfatizó.El conductor insistió en que las reglas deben ser claras y que los intentos de censura o intimidación a la prensa no pueden justificarse en ningún contexto. “No te pueden ni allanar, ni prohibir que vos pongas audios. Y si Patricia Bullrich hace unos años nos bancaba, no puede decir ahora que está a favor de que allanen un medio. Eso es una locura”, agregó.La frase resonó fuerte entre los presentes, sobre todo porque están dichas por un ferreo defensor del gobierno de Javier Milei, y además se produce en un momento en el que las tensiones entre los libertarios y los medios de comunicación vienen escalando. Rial, en el centro de la embestida gubernamental por la publicación de los audios filtrados, aprovechó para respaldar a Fantino y reforzar la idea de que “no se puede tocar a la prensa bajo ninguna excusa”.Fantino cerró su intervención con una advertencia sobre los riesgos de estas medidas en el marco institucional. “Hay cosas, hay niveles que no se pueden desbloquear en ningún tipo de democracia”, señaló, dejando en claro que considera el pedido de allanamiento un precedente peligroso.El conductor, que suele combinar anécdotas personales con reflexiones políticas, hizo hincapié en que las reglas de juego deben proteger la libertad de expresión incluso cuando incomoda al poder. Para él, lo que está en juego no es la figura de un periodista en particular, sino la integridad del sistema democrático. El episodio se suma a una larga lista de choques entre la gestión de Javier Milei y diferentes sectores de la prensa. Sin embargo, la novedad radica en que la crítica provino de una figura del espectáculo que se erige como uno de los “inventores” del polémico mandatario. En el streaming, la discusión generó repercusión inmediata en redes sociales. Fragmentos del descargo de Fantino comenzaron a circular en X y otras plataformas, donde muchos usuarios se asombraban, mientras otros lo acusaron de oportunismo.