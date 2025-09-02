02.09.2025 / ECONOMÍA

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

Distintas consultoras privadas calcularon que la inflación de agosto estuvo entre 2% y 2,2%. De confirmarse con el dato del Indec, sería el tercer mes consecutivo de aceleración en los precios.


