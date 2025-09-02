Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

El vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Eduardo Fernández, alertó por las dificultades para sostener la producción y marcó que "la movilidad laboral va a ser hacia la baja".
1
Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados
3
Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei
4
Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas