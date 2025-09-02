02.09.2025 / ECONOMÍA

Representantes de las Pymes advierten por un "futuro sombrío" y que puede haber una crisis como la de 2001

El vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Eduardo Fernández, alertó por las dificultades para sostener la producción y marcó que "la movilidad laboral va a ser hacia la baja".