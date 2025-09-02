Bullrich negó haber ordenado el allanamiento a periodistas, pero le demostraron en vivo que mintió

La titular de Seguridad afirmó que el Gobierno no fue el responsable de pedir el allanamiento en las residencias de los periodistas. "La Justicia puede decidir lo que quiera", sostuvo. Además, protagonizó un desafortunado momento al estar al borde del llanto mientras recordaba la persecusión de Santiago Maldonado.
#Gobierno | "Nosotros no hemos pedido nada": Patricia Bullrich negó haber ordenado los allanamiento en los domicilios de periodistas, pero le leyeron la denuncia del Ministerio de Seguridad y la desmintieron en vivo. pic.twitter.com/mZSVfT4NuL Política Argentina (@Pol_Arg) September 2, 2025
#Gobierno | Patricia Bullrich: "Nadie sabe lo que pasé esos 82 días con Santiago Maldonado". Política Argentina (@Pol_Arg) September 2, 2025
💬 La ministra se quebró al recordar el trágico episodio que derivó del enfrentamiento entre efectivos de la Gendarmería Nacional y miembros de la comunidad mapuche. pic.twitter.com/tL7KYXpkka
