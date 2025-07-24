02.09.2025 / Locales

El Municipio de Marcos Paz firmó con la UBA un convenio para instalar una sede del CBC en el distrito bonaerense

Además de la implementación del Ciclo Básico Común, el convenio contempla el desarrollo de programas de extensión académica y proyectos de investigación conjunta entre la UBA y el Municipio.




El intendente Ricardo Curutchet junto al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmaron un convenio histórico que permitirá la instalación de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Marcos Paz.

La nueva sede del CBC en Marcos Paz ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito educativo en la ciudad y democratiza el acceso a la educación superior de jóvenes de Marcos Paz y de la región.

Curutchet subrayó la importancia de este acuerdo que “no solo amplía el acceso a la educación, sino que también posiciona a Marcos Paz como un polo de conocimiento e innovación”.

Con la ampliación del Centro Universtiario que se está llevando adelante y la firma de este convenio con una de las instituciones más prestigiosas del país, el Municipio Marcos Paz reafirma su compromiso con una educación pública y de calidad.

