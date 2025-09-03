03.09.2025 / DECLARACIONES

Kicillof advirtió sobre el cierre de campaña de LLA: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador bonaerense apuntó hacia las malas condiciones del predio de Moreno donde se presentará el Presidente y los referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos", expuso.