Kicillof advirtió sobre el cierre de campaña de LLA: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador bonaerense apuntó hacia las malas condiciones del predio de Moreno donde se presentará el Presidente y los referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos", expuso.
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"
Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña