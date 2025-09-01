03.09.2025 / Escándalo de las coimas

Causa Andis: el juez Casanello prorrogó por 10 días más el secreto de sumario

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos, el magistrado impuso el secreto de sumario, lo que implica que los imputados -ante la prórroga- seguirán sin tener acceso al expediente.




El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga el pago de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a pedidos de 'retornos' a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prórrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente la resolución de dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

