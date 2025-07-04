22.08.2025 / PODRÁN REGRESAR A CHILE

Violencia en Independiente: 104 hinchas de la Universidad Chilena fueron liberados tras el episodio

Los simpatizantes fueron detenidos tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América. La liberación se concretó en la madrugada de este viernes y estuvo acompañada por gestiones diplomáticas.




Los 104 hinchas de la Universidad de Chile que permanecían demorados en comisarías de Avellaneda recuperaron la libertad en las primeras horas de este viernes. Así lo confirmó Gabriel Boric al tuitear que su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, le informó que “la fiscalía decretó su libertad”.

Durante la madrugada, los detenidos fueron trasladados desde la Comisaría Nº4 de Sarandí y quedaron en condiciones de regresar a su país. Para retirar sus documentos, deberán presentarse en la Comisaría 1° este mismo viernes desde las 10.00. No será necesario que comparezcan ante la Justicia, tras un acuerdo alcanzado entre el ministro chileno Álvaro Elizalde y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Boric había enviado a su ministro del Interior a Buenos Aires el jueves, junto al embajador José Antonio Viera Gallo, para revisar la situación de los detenidos y acompañar a los heridos. Desde el gobierno chileno remarcaron que seguirán “trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

La Justicia investiga a los agresores

El conflicto se originó el miércoles por la noche durante el partido de Copa Sudamericana en Avellaneda, cuando hinchas de la U. de Chile arrojaron objetos desde la tribuna y la barra local respondió con violencia. El saldo fue de una batalla campal que obligó a suspender el encuentro, con al menos diez heridos y un centenar de detenidos.

El fiscal Mariano Zitto, a cargo de la UFI Nº4, ordenó revisar las grabaciones para identificar a quienes irrumpieron en la popular visitante y protagonizaron las agresiones. Mientras tanto, tres hinchas de la U. de Chile permanecen internados en grave estado y otros dos heridos se encuentran hospitalizados con lesiones leves.

La fiscalía de Avellaneda confirmó que existe una causa por “lesiones agravadas en contexto futbolístico”, con dos barras de Independiente identificados e imputados tras ser captados por cámaras de seguridad atacando a hinchas chilenos, aunque sucedió en las inmediaciones del estadio. Ambos fueron indagados en las últimas horas.

