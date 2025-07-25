CONADU realizará un paro nacional si el Gobierno veta la Ley de Financiamiento Universitario

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que realizará un paro nacional en caso de que el presidente Javier Milei disponga un veto a la Ley de Financiamiento Universitario.Así lo resolvió un plenario de secretarios generales de los gremios adheridos a la CONADU, que además acordaron trasladar la propuesta al seno del Frente Sindical Universitario.Además, se aprobó convocar a realizar una gran Marcha Federal Universitaria en coincidencia con la sesión parlamentaria que, en caso de producirse el veto, debería rechazarlo.La CONADU pidió, asimismo, sostener acciones tanto a nivel local como nacional para mantener la visibilización del conflicto durante las semanas que transcurran entre el hipotético veto presidencial hasta la convocatoria a la marcha.“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”, señaló Carlos De Feo, secretario general de la CONADU.Para el gremialista “es fundamental consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo, y tomar las calles de punta a punta del país el día que el Congreso debata el veto presidencial que pende sobre la Ley de Financiamiento Universitario”.“La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso, para poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”, añadió.La CONADU viene de cumplir un plan de lucha que incluyó paros de 48 horas semanales entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre en demanda de mejoras salariales y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que recibió sanción definitiva el 22 de agosto en el Congreso.Vale recordar que desde que el Senado, en emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y Diputados, en el caso de la ley de distribución de los ATN, comunicó formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo comenzaron a correr los 10 días hábiles que Milei tiene para vetar parcial o totalmente las leyes. Ese plazo se cumplirá este jueves. De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.