11.09.2025 / EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Paro nacional universitario y marcha federal contra el veto de Milei

El Frente Sindical Universitario anunció un paro nacional este viernes 12 de septiembre y una movilización federal el día en que el Congreso trate la insistencia con la ley de Financiamiento Universitario. La medida se enmarca en el rechazo al veto presidencial de Javier Milei, que impacta de lleno sobre el sostenimiento de las universidades públicas.




La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó que el cese de actividades será por 24 horas en todas las casas de estudio del país. “La universidad pública no se negocia”, remarcan desde la organización gremial, que impulsa la movilización junto a docentes, no docentes, estudiantes y rectores.

El Consejo Interuniversitario Nacional también prepara una conferencia de prensa para este jueves, donde expondrá el riesgo que significa el veto para el normal funcionamiento de las instituciones. “Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, advirtieron en un comunicado anterior.

La marcha federal buscará concentrar a toda la comunidad universitaria en el Congreso, en defensa de la ley que había obtenido una amplia mayoría parlamentaria. Se prevé una presencia masiva de delegaciones de todo el país, con banderas en defensa de la educación pública y contra el ajuste del Gobierno.

La medida de fuerza coincide con un clima de creciente conflictividad social, donde jubilados, docentes y distintos sectores vienen protagonizando protestas frente al Congreso y en Plaza de Mayo contra las políticas de Milei. La pulsada por el financiamiento universitario promete ser uno de los ejes centrales del debate político en las próximas semanas.

