"Un médico que dice cosas en las redes": el Gobierno le suelta la mano al Gordo Dan

El ataque de los tuiteros libertarios a Luis Juez por su rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, con el "Gordo Dan" a la cabeza, generó fuertes cuestionamientos al Gobierno al punto de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Karina Milei llamaron al senador cordobés. Sin embargo, ahora desde la Casa Rosa toman distancia del influencer de las Fuerzas del Cielo y niegan que forma parte del Gobierno."Él está en su libertad de decir lo que quiera y como quiera, y no podemos hacer nada porque no pertenece a la estructura del gobierno", afirmó el vocero Manuel Adorni cuando le consultaron en un programa de televisión por la posición del Ejecutivo tras el ataque a Juez en las redes, y sostuvo que sólo es "un médico que dice cosas en las redes".Juez, que este martes le reclamó llorando a Milei que le pidan perdón por haberlo atacado con acusaciones de que usaba la discapacidad de su hija para votar contra el Gobierno, contó que Francos y Karina Milei le habían pedido disculpas en nombre del Gobierno, pero Adorni salió al cruce de esa versión."No se disculparon con Juez, se solidarizaron. Se solidarizaron con Luis Juez pero no le pidieron disculpas porque no fuimos nosotros, no tenemos nada que ver con esas declaraciones", sostuvo el portavoz.Y reafirmó con respecto al Gordo Dan: "No deja de ser una parte que no pertenece al Gobierno. No tiene nada que ver con el Gobierno y podemos no estar de acuerdo con lo que diga pero es un tema de él".Y cerró, enfático: "Es un gran defensor de la causa. Pero si el día de mañana se hace kirchnerista bueno, que se yo, es su decision y no vamos a interferir y no vamos a hacerlo porque no podemos, porque no tiene nada que ver con el Gobierno".