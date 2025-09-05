11.09.2025 / ESCÁNDALO EN DISCAPACIDAD

Qué declararon Rial y Federico ante el fiscal Stornelli: la cita fue por los audios de Karina Milei

El fiscal Stornelli sostuvo que “no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”, y descartó medidas de allanamiento o secuestro de equipos, como había solicitado el Ejecutivo.




Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico se presentaron este jueves en los tribunales de Retiro para declarar como testigos en la causa por espionaje ilegal que investiga la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La citación fue realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien instruye la investigación tras la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad.

Ambos comunicadores ratificaron que no revelarán sus fuentes y entregaron un pendrive con los archivos difundidos en el streaming Carnaval. El material quedó bajo resguardo dentro de un sobre lacrado. “No somos imputados, como pedía la denuncia presentada por la ministra Patricia Bullrich”, aclaró Federico, que además aportará otros 50 audios relacionados con la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los audios en cuestión fueron reconocidos públicamente por el propio vocero presidencial Manuel Adorni y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes señalaron que las grabaciones se realizaron en Casa Rosada y en el Congreso. Rial, por su parte, aclaró que no participó en la difusión inicial del material: “Yo no tuve acceso a los audios previo a su publicación ni le di difusión”.

La causa apunta al abogado y empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, y al dirigente de AFA Pablo Toviggino, como posibles responsables de la filtración. El Gobierno denunció que la difusión de las escuchas buscó “desestabilizar la economía e influenciar el proceso electoral”, mientras la investigación se centra ahora en el análisis técnico de los archivos entregados a la Justicia.

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

3

Repudiable: el Gordo Dan atacó a Luis Juez con un violento tuit sobre su hija con discapacidad

4

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

5

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

Más notas de este tema

Marianello complicado: el juez que otorgó la censura previa a Milei fue denunciado con HBL Pharma

06/09/2025 - DENUNCIA penal

Marianello complicado: el juez que otorgó la censura previa a Milei fue denunciado con HBL Pharma

Procesaron al acusado de tirarle una piedra a Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora

05/09/2025 - Judiciales

Procesaron al acusado de tirarle una piedra a Milei durante la fallida caravana en Lomas de Zamora

La Coalición Cívica pidió el juicio político a Maraniello, el juez que blindó a Karina Milei

05/09/2025 - Juicio Político

La Coalición Cívica pidió el juicio político a Maraniello, el juez que blindó a Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.