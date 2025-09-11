¿Cambio de estrategia? Bullrich se perfila como la enviada del Gobierno para reiniciar las conversaciones con Macri

La ministra de Seguridad y primera candidata a senadora porteña por LLA, Patricia Bullrich, propuso públicamente reabrir el diálogo con Mauricio Macri para reforzar la alianza electoral entre ambos partidos. “Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Ayer estuvimos en una reunión con la campaña en la Ciudad y me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, aseguró en declaraciones a TN.El acercamiento surge tras la derrota sufrida por el Gobierno en las legislativas bonaerenses y busca reparar los daños políticos de cara a los próximos comicios de octubre. En la provincia de Buenos Aires, la alianza ya incluyó los comicios recientes y está prevista para las listas nacionales, mientras que en la Ciudad solo se aplicará al turno electoral de octubre, tras los enfrentamientos locales de mayo.Desde el entorno de Macri relativizaron la invitación, señalando que “Mauricio está dispuesto a ayudar, como siempre. Y está preocupado, pero nadie lo llamó”. El expresidente no participó públicamente de las negociaciones bonaerenses y se mantuvo al margen de la campaña electoral pasada, aunque dio luz verde al acuerdo.Bullrich actúa como la figura que podría acercar a las partes, en un contexto donde las relaciones entre Macri y Javier Milei están tensas y distantes. Antes del cierre de alianzas, Macri se reunió a solas con Karina Milei en Olivos, pero desde entonces no volvieron a hablar, y hace tiempo que no mantiene contacto con el presidente.El mensaje de la ministra se produjo poco después de que trascendiera un encuentro “casual” entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta en un café de Palermo, un gesto que despertó preguntas sobre cierta reconfiguración interna en el PRO.En este sentido, Bullrich señaló que “Argentina está en un plan de estabilidad, pero hay una distancia. Tenemos que achicar esa distancia entre el plan de estabilización y lo que le llega al hogar de cada argentino", consideró, y agregó que ese "puente" debe tenderlo el Gobierno para profundizar el ajuste."No se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad”, cerró la examarilla.