Juicio por el atentado a Cristina: este miércoles se conocerá el veredicto para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer este miércoles la sentencia en el juicio por el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Fernando Sabag Montiel y su expareja, Brenda Uliarte, enfrentan cargos por homicidio triplemente agravado, mientras que el tercer acusado, Nicolás Carrizo, podría ser absuelto por falta de pruebas.Durante la jornada de este miércoles, los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari escucharán las últimas palabras de los tres acusados antes de anunciar la sentencia. La audiencia, que comenzó a las 9 de la mañana en el subsuelo de Comodoro Py, marcará el cierre de un proceso que se extendió por quince meses y en el que declararon más de 150 testigos.El proceso judicial llega a su fin más de dos años después del ataque que conmocionó al país, cuando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros del rostro de Fernández de Kirchner frente a su domicilio en Recoleta. La pistola Bersa calibre .32 no llegó a dispararse, pero el episodio derivó en un extenso juicio y controversia en el arco político.La fiscalía solicitó una pena total de 19 años de prisión para Fernando Sabag Montiel: 15 por el intento de asesinato y 4 adicionales por la condena previa por tenencia y distribución de pornografía infantil. En los tribunales se descuenta que tanto él como Brenda Uliarte recibirán penas severas, mientras que Nicolás Carrizo será absuelto.La defensa oficial de Sabag Montiel pidió su absolución alegando inimputabilidad, al argumentar que el acusado no comprendía la gravedad de sus actos y que el arma “no estaba en condiciones de ser disparada”. En la audiencia, el propio Sabag Montiel intentó justificar su accionar: “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, declaró, asegurando que actuó por motivos “éticos”.Por su parte, la defensa de Uliarte solicitó suspender el proceso, al considerar que su clienta perdió la capacidad de afrontar un juicio. Su abogado, Eduardo Chittaro, cuestionó la validez de las pruebas y se adhirió a la teoría de la “tentativa inidónea”, sosteniendo que el arma no estaba cargada y, por lo tanto, no podía concretar el homicidio.En tanto, Carrizo, tercer implicado por los mensajes que lo incriminaban, fue liberado durante el proceso. Los textos en los que decía “Recién intentamos matar a Cristina” fueron leídos en clave irónica o como “bromas de mal gusto”. Aunque el contenido del fallo se mantiene en reserva, en Comodoro Py, la condena para Sabag Montiel y Uliarte ya es casi un hecho.