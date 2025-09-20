La recesión avanza: Cristina advirtió a Milei una devaluación post elecciones ante la persistente presión cambiaria

¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás.



La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar este miércoles la gestión económica de Javier Milei y alertó sobre la presión que podrían generar los mercados tras las elecciones. En su cuenta de X, alertó:La líder opositora destacó la escalada de indicadores financieros, en medio de la reciente suba del dólar oficial y de los paralelos. “Ayer, el Contado con Liqui (CCL) se te fue a más de $1.500 y el Riesgo País a más de $1.200. Y, para colmo, ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Dale", apuntó.El mensaje enfatizó la situación económica del país basadas en las decisiones del Presidente, que apuntaban al uso de divisas, por parte de la población, en transacciones cotidianas. “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario 'libertario', lo utilizas todos los días para intervenir el precio del dólar), tu 'competencia de monedas' fracasó, hay más dólares 'en el colchón' que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos”, arremetió Fernández de Kirchner.Asimismo, reforzó su advertencia sobre la recesión y la salida de dólares del sistema. “¡Sí Milei!. LRA: La Recesión Avanza ¡y los dólares se te siguen yendo! Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei, menos todavía sin dinero y mejor ni te cuento sin dólares”, ironizó. Y agregó: "Milei, NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan".Otro foco de su crítica fue el candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires José Luis Espert, quien estaría vinculado al empresario narco Fred Machado, tras supuestamente recibir giros de dinero en 2019.Ayer, también se había referido al escándalo, calificando al espacio violeta como "narcocapitalista", en lugar de anarcocapitalista, como solían llamarse. "Ustedes son todos iguales, gritan en la tele y arreglan por abajo”, cerró Cristina.