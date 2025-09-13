Tras adoptar un tono moderado en cadena nacional, Milei profundizó el hostigamiento contra Lijalad y Mengolini

Hola presidente Milei



En cadena nacional, el presidente Javier Milei bajó algunos decibeles y mostró formas más moderadas para presentar en detalle el Presupuesto 2026. Pese a la aparente “autocrítica” que intentó reflejar,. La primera había sido de carácter penal por calumnias e injurias.Ambos comunicadores criticaron la postura presidencial, que se mantiene hostil ante el periodismo. La jefa de Futurock cuestionó: “¿Por qué no se dedica a gobernar, en vez de seguir hostigando periodistas?”, mientras que el conductor de El Destape Radio le dedicó una carta entera en su contra. Sin embargo, ambos coincidieron en reclamar que la demanda incluye la retribución de un “monto indeterminado”, es decir, que el Presidente está exigiendo una suma de dinero que, se estima, detallará su defensa en las audiencias a las que ambos periodistas fueron convocados.Con el patrocinio legal de Norberto Oneto, Milei citó a Mengolini a una audiencia virtual para el próximo martes 23 de septiembre, mientras que Lijalad deberá presentarse el 25 de septiembre. Este último respondió inmediatamente en redes sociales: “Espero que asista y tenga la valentía de decirme personalmente de qué me acusa. Yo aprovecharé para hacerle preguntas periodísticas”, desafió.El periodista recordó que tras la primera denuncia se publicó una solicitada en defensa de la libertad de expresión, firmada por más de 600 colegas y organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). “Nos vemos en la audiencia, no falte. PD. Desde ya le anticipo que no pienso pagarle ni el 3% de mi sueldo”, ironizó, en alusión a las presuntas coimas que habría recibido Karina Milei en la Agencia de Discapacidad."Somos un montón, a diferencia de usted que cada día está más solo, aislado y extraviado", advirtió Lijalad en su respuesta. La segunda ronda de cartas documento reafirma la estrategia del mandatario de llevar ante la justicia a quienes lo cuestionan públicamente. El mensaje del conductor al mandatario cerró filoso con un "consejo": "Evite el dispendio de recursos del Poder Judicial, que está para cosas más importantes, y se dedica a enderezar su gobierno, que hace agua por sus políticas de miseria y crueldad planificadas y los escándalos de corrupción".