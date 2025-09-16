Los diputados clave en la pulseada por los ATN: responden a los gobernadores que se juntaron con Milei

El veto presidencial a la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional ha abierto un capítulo nuevo en la relación entre Javier Milei y los gobernadores. La decisión del Presidente de mantener bajo su órbita discrecional una caja millonaria coincide, paradójicamente, con el reparto de $12.500 millones en ATN a cuatro mandatarios: Hugo Passalacqua, en Misiones; Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Leandro Zdero, en Chaco; y Maximiliano Pullaro, en Santa Fe. La política argentina es pródiga en estas ironías: se veta lo que, al mismo tiempo, se practica.

El tablero es claro: los gobernadores recibieron fondos al mismo tiempo que vieron vetada una ley que los beneficiaba. Ahora son sus diputados los que deberán decidir si acompañan al Presidente o si se alinean con la mayoría que en agosto había sancionado la norma. El dilema expone, en el fondo, la naturaleza de la relación entre Milei y las provincias: una tensión permanente entre la discrecionalidad fiscal de la Casa Rosada y la necesidad de los mandatarios de asegurarse recursos predecibles.

El escenario que se abre ahora es estrictamente parlamentario y de rosca política.La clave está, entonces, en esas bancadas provinciales que, por su volumen y por la influencia de sus gobernadores, tienen capacidad de inclinar la balanza.En, el territorio de Pullaro, la nómina es extensa y variada.Es una foto de la fragmentación política santafesina, que refleja también las tensiones del propio Pullaro, obligado a negociar con bloques que lo sostienen pero no siempre le responden de manera automática.En, en cambio, la estructura es más compacta:, la fuerza que Passalacqua maneja con un control casi hegemónico en la política provincial. Allí, la expectativa es que voten en línea con su gobernador, que hasta ahora ha cultivado una relación pragmática con la Casa Rosada.En, los nombres que rodean a Zdero son Gerardo Cipolini, radical histórico; Juan Carlos Polini, enrolado en Democracia Para Siempre; y Marilú Quiroz, referente chaqueña del PRO.En, el gobernador Frigerio cuenta con dos espadas legislativas: Francisco Morchio, de Encuentro Federal, y Nancy Ballejos, del PRO. A