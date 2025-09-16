Rosca mata derechos: Milei se aferra a Sáenz, Rovira y Weretilneck para blindar el veto universitario

Sigue la rosca en Diputados. Uno de los diputados misioneros de Innovación Federal confesó al llegar a Buenos Aires que el bloque aguarda una bajada de línea de los mandatarios provinciales para fijar postura frente a los vetos a las universidades y al Garrahan. “Mañana se van a estar comunicando seguramente los gobernadores, en la reunión de bloque previa a la sesión”, dijo. El espacio se articula alrededor del salteño Gustavo Sáenz, el rionegrino Alberto Weretilneck y el misionero Hugo Passalacqua, lugarteniente de Carlos Rovira.

En ese tablero, asomó la posibilidad de que Pamela Calletti y Yolanda Vega acompañen la insistencia opositora. “Calletti dio clases en la universidad, quizá el gobernador la libera”, deslizó un legislador. Junto a Pablo Outes, los salteños ya votaron en agosto a favor del incremento del presupuesto universitario, cuando la Cámara sumó 158 voluntades frente a 75 en contra, con 18 ausentes y 5 abstenciones.De acuerdo a La Política Online, la lupa vuelve sobre los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, y sobre el rionegrino Agustín Domingo: todos se ausentaron el 6 de agosto y en el Congreso corre la sospecha de que repitan esa maniobra. Algo similar rodea a los radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y al chaqueño Gerardo Cipolini, alineados con gobernadores que cerraron acuerdos con LLA. El temor opositor no solo pasa por nuevas ausencias; también por que se sienten en sus bancas para blindar el veto.También desde ese medio señalar que en Tucumán, fuentes provinciales aseguraron que Osvaldo Jaldo reunió a los tres integrantes del bloque Independencia —escindido de UP al inicio del gobierno— y los instruyó a rechazar el veto. Jaldo cerró filas con Juan Manzur para competir con lista de unidad y sus diputados cargan con el escrache que enfrentaron en la Universidad Nacional de Tucumán en 2024, cuando blindaron el mismo veto presidencial.