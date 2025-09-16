16.09.2025 / POLÉMICA

Rosca mata derechos: Milei se aferra a Sáenz, Rovira y Weretilneck para blindar el veto universitario

La oposición roza los dos tercios, pero el bloque Innovación Federal espera señales de los gobernadores. El MID de Zago y los ex libertarios D’Alessandro y Pagano amagan con rechazar el veto, mientras crece la presión sobre los ausentes de agosto.






Sigue la rosca en Diputados. Uno de los diputados misioneros de Innovación Federal confesó al llegar a Buenos Aires que el bloque aguarda una bajada de línea de los mandatarios provinciales para fijar postura frente a los vetos a las universidades y al Garrahan. “Mañana se van a estar comunicando seguramente los gobernadores, en la reunión de bloque previa a la sesión”, dijo. El espacio se articula alrededor del salteño Gustavo Sáenz, el rionegrino Alberto Weretilneck y el misionero Hugo Passalacqua, lugarteniente de Carlos Rovira.

En ese tablero, asomó la posibilidad de que Pamela Calletti y Yolanda Vega acompañen la insistencia opositora. “Calletti dio clases en la universidad, quizá el gobernador la libera”, deslizó un legislador. Junto a Pablo Outes, los salteños ya votaron en agosto a favor del incremento del presupuesto universitario, cuando la Cámara sumó 158 voluntades frente a 75 en contra, con 18 ausentes y 5 abstenciones.

De acuerdo a La Política Online, la lupa vuelve sobre los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, y sobre el rionegrino Agustín Domingo: todos se ausentaron el 6 de agosto y en el Congreso corre la sospecha de que repitan esa maniobra. Algo similar rodea a los radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y al chaqueño Gerardo Cipolini, alineados con gobernadores que cerraron acuerdos con LLA. El temor opositor no solo pasa por nuevas ausencias; también por que se sienten en sus bancas para blindar el veto.

También desde ese medio señalar que en Tucumán, fuentes provinciales aseguraron que Osvaldo Jaldo reunió a los tres integrantes del bloque Independencia —escindido de UP al inicio del gobierno— y los instruyó a rechazar el veto. Jaldo cerró filas con Juan Manzur para competir con lista de unidad y sus diputados cargan con el escrache que enfrentaron en la Universidad Nacional de Tucumán en 2024, cuando blindaron el mismo veto presidencial.

