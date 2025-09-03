Diputados ya fijó fecha para el debate en comisión del Presupuesto 2026

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a debatir el 24 de septiembre el Presupuesto 2026 presentado este lunes por el presidente Javier Milei en una cadena nacional. En caso de que avance el proyecto, será tratado por el recinto y de ser aprobado, lo discutirá el Senado.En la citación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda detalló que el eje de la reunión que se desarrollará el 24 de septiembre a las 13 será "a los efectos de consensuar el plan de trabajo y el esquema de reuniones en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026".El órgano legislativo encabezado por el libertario José Luis Espert discutirá el proyecto anunciado por Milei, luego de que se prorrogara el Presupuesto 2023 por dos años ya que el Gobierno no alcanzó el diálogo político necesario en el Congreso para sancionar uno por ley.En la cadena nacional, Milei definió al Presupuesto 2026 como "la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante" y remarcó que el equilibrio fiscal es "la piedra angular de nuestro plan de gobierno y un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde nuestra gestión".