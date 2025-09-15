16.09.2025 / CRISTINA

Argentina con Cristina: a 100 días de la condena, convocan a movilizarse en San José 1111

El sábado 20 de septiembre se cumplen 100 días de la condena y proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del PJ Nacional y principal referente opositora al gobierno de Javier Milei. En ese marco, dirigentes de Fuerza Patria se reunieron en Matheu 130 para coordinar nuevas acciones de la campaña Argentina con Cristina.






La decisión central de la mesa política fue convocar a una movilización en la sede de San José 1111, con el objetivo de visibilizar el rechazo a la condena que distintos sectores califican como ilegítima y proscriptiva. La jornada también tendrá como telón de fondo los tres meses de la multitudinaria Plaza de la Dignidad, donde cientos de miles de personas se manifestaron en defensa de Cristina.

Durante el encuentro, los dirigentes ratificaron su compromiso con la campaña nacional Argentina con Cristina y acordaron intensificar las actividades que denuncian la persecución judicial contra la ex presidenta. “Se trata de sostener la organización y el protagonismo popular en defensa de quien encarna hoy la oposición real al ajuste y la entrega”, expresaron en el documento de cierre.

Además, se resolvió que el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista y a nueve días de las elecciones nacionales, se llevará adelante la Caravana Nacional “Leales de corazón”. Será en formato de peregrinación desde 12 puntos del conurbano bonaerense, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina.

Entre los dirigentes presentes se destacaron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla, quienes coincidieron en que “el pueblo volverá a expresarse en las calles en defensa de Cristina y la democracia”.

