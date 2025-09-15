Argentina con Cristina: a 100 días de la condena, convocan a movilizarse en San José 1111

La decisión central de la mesa política fue convocar a una movilización en la sede de San José 1111, con el objetivo de visibilizar el rechazo a la condena que distintos sectores califican como ilegítima y proscriptiva. La jornada también tendrá como telón de fondo los tres meses de la multitudinaria Plaza de la Dignidad, donde cientos de miles de personas se manifestaron en defensa de Cristina.

Durante el encuentro, los dirigentes ratificaron su compromiso con la campaña nacional Argentina con Cristina y acordaron intensificar las actividades que denuncian la persecución judicial contra la ex presidenta. “Se trata de sostener la organización y el protagonismo popular en defensa de quien encarna hoy la oposición real al ajuste y la entrega”, expresaron en el documento de cierre.Además, se resolvió que el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista y a nueve días de las elecciones nacionales, se llevará adelante la Caravana Nacional “Leales de corazón”. Será en formato de peregrinación desde 12 puntos del conurbano bonaerense, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina.