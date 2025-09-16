Interna del PRO: Ritondo, Finocchiaro e Iglesias cruzaron a Lospennato tras rechazar el veto a financiamiento universitario

Luego de que la diputada Silvia Lospennato votara contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mantuvo un cruce con referentes de su propio bloque en medio de una sesión cargada de tensiones. La legisladora del PRO fue cuestionada por no alinearse con la decisión mayoritaria de acompañar al Gobierno nacional en la votación.El diputado Alejandro Finocchiaro fue el primero en intervenir, tras las palabras de la excandidata a legisladora porteña, para criticar a los colegas que no siguieron la postura partidaria. Alí, señaló que "el parlamento argentino no está confeccionado como el parlamento inglés. Nosotros tenemos un hemiciclo y en el parlamento inglés hay un sistema de gradas enfrentadas”. Lospennato reaccionó con dureza: “A mí vos no me vas a echar, ¿eh?”. Cristian Ritondo le retrucó: “¿Qué bardeás, después de todo el quilombo que hiciste?”.El episodio escaló cuando Fernando Iglesias acusó a Lospennato de haberlo increpado en los pasillos tras llamarla “traidora” por no votar en línea con el bloque. Según relató en una nota formal, la diputada le dijo: “Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle”, lo que motivó su denuncia interna.En el escrito presentado, Iglesias sostuvo: “Estas fueron las palabras de nuestra compañera de bloque, Silvia Lospennato, que considero una intimidación y una amenaza. La misma diputada que ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física”. Además, pidió al titular del bloque, Cristian Ritondo, que “tome las medidas que considere pertinente”.El conflicto expuso nuevamente la fractura dentro del PRO, que atraviesa diferencias sobre la alianza con La Libertad Avanza. Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la estrategia de sostener el acuerdo con Milei profundizó los choques internos y dejó en evidencia que una parte del bloque busca diferenciarse votando junto a la oposición.