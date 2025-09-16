18.09.2025 / DEBATE

Hay quórum: el Senado se encamina a voltear el veto de Milei a la ley de ATN

Con 59 votos a favor, 8 en contra y sin abstenciones, el Senado comenzó la sesión para debatir el veto de Javier Milei a la ley de ATN, que busca distribuir automáticamente fondos a las provincias, con el oficialismo en desventaja y la oposición cerca de conseguir los dos tercios para rechazarlo.




La Cámara alta comenzó la sesión para definir si rechaza el veto presidencial a la ley de coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por los gobernadores para distribuir fondos a las provincias en situaciones de emergencia.

La mayoría de los bloques consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento del veto, con 59 votos positivos, 8 negativos y sin abstenciones. Esto permite anticipar que la oposición contaría con los números para ratificar la ley, a pesar de la negativa de Milei a la iniciativa.

Durante el debate se conformó una lista de 23 oradores, encabezada por el legislador Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular-UP), quienes expresaron su apoyo o rechazo al veto presidencial. Anteriormente, la norma había sido aprobada en el Senado con 56 votos a favor y solo un voto en contra, el de Luis Juez, de Córdoba, antes de que Milei decidiera vetarla.

El debate se da tras intentos fallidos del oficialismo por recomponer vínculos con los gobernadores. Tras haber perdido la batalla en Diputados el pasado miércoles cuando la oposición rechazó los vetos a financiamiento universitario y emergencia pediátrica, el clima parlamentario se muestra adverso para la Casa Rosada.

