Hay quórum: el Senado se encamina a voltear el veto de Milei a la ley de ATN

Con 59 votos a favor, 8 en contra y sin abstenciones, el Senado comenzó la sesión para debatir el veto de Javier Milei a la ley de ATN, que busca distribuir automáticamente fondos a las provincias, con el oficialismo en desventaja y la oposición cerca de conseguir los dos tercios para rechazarlo.
2
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
3
Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI
4
La motosierra avanza: el Gobierno aplicó un recorte de $500.000 millones sobre partidas de Educación