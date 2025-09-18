Lágrimas de libertario: las Fuerzas del Cielo reconocieron que están "en la lona" tras la derrota legislativa del oficialismo

#Medios | "Estamos en la lona": en el canal de steaming oficialista "Carajo" se refirieron a la derrota del Gobierno en el Congreso como parte de un "golpe de Estado blando" a la gestión de Javier Milei. pic.twitter.com/OU4IbPrsda — Política Argentina (@Pol_Arg) September 18, 2025

Tras el rechazo de los vetos presidenciales a financiamiento universitario y emergencia pediátrica en la Cámara de Diputados, las Fuerzas del Cielo, evaluaron el impacto interno en el oficialismo. "Totalmente en la lona. Así estamos viviendo el golpe de estado blando de parte de la oposición a Milei", admitió el conductor Daniel Parisini, alias Gordo Dan, al analizar la situación, luego de comenzar su programa reconociendo que se sienten "violados" tras la votación.Las Fuerzas comenzaron la transmisión recordando que, en ocasiones anteriores, se sintieron "violados en el Congreso", aunque con un ánimo más efusivo. "Por lo menos estabamos agitando que saquen los tanques de agua. Ya ni eso quedó", reflexionaron.Dan, recordó los éxitos que La Libertad Avanza cosechó en 2024, cuando el Gobierno logró negociar favorablemente con bloques de la UCR y frentes federales para garantizar luz verde a sus leyes y decretos, además de contar con el apoyo del PRO, que esta vez rompió el pacto con el voto en contra de algunos legisladores. "Que lindo cuando ganábamos todas las votaciones, qué épocas aquellas, 2024 fue un gran año", señaló el conductor.Uno de los columnistas de La Misa resumió el clima del espacio: "Ahora sabemos que no somos felices". Otro libertario agregó que está "por llegar el día que dijeron que iba a llegar". "Fue muy corto", lamentó entre risas.En esa línea, Dan subrayó la importancia de las próximas elecciones legislativas: "Si claro, octubre es clave". Y luego cerró su descargo con un insulto explícito a la oposición. "La conch... de su madre kukas", lanzó.Analistas de los resultados recientes de la gestión de Milei apuntan contra los escándalos que salpicaron al espacio en el último tiempo, principalmente, el de las coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), que implica a Karina Milei.