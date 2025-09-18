18.09.2025 / Política

"Los antikukas votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos": el palito de Milei a legisladores opositores

El Presidente Javier Milei intensificó su discurso de polarización y la defensa de su proyecto libertario en un contexto de tensión política que se agravó tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y el rechazo a los vetos en Diputados.




“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”, apuntó Milei contra dirigentes opositores. 

Y continuó: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".



La estrategia va en línea con el discurso que Milei pronunció hace unos días durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Paraguay, donde el mandatario insistió en la necesidad de evitar posiciones intermedias: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, declaró al citar el libro “Crítica del intervencionismo” de Ludwig Von Mises. En esa línea, subrayó: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real. Cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”.

La estrategia electoral de La Libertad Avanza se reconfigura tras los reveses recientes en las elecciones bonaerenses y en el Congreso. El Presidente convocó para hoy a los referentes partidarios de las 24 provincias y a los principales candidatos bonaerenses para definir los lineamientos de la campaña. El objetivo es vincular a los postulantes con la figura presidencial.

La campaña se enfocará en mostrar a Milei cercano a la ciudadanía, con un tono moderado y empático ante las dificultades económicas, pero alentando a mantener el apoyo para que el ajuste tenga sentido. En Córdoba, el Presidente encabezará el primer acto de campaña, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y planea visitar otras provincias clave como Santa Fe, Corrientes, Mendoza y el interior bonaerense.

