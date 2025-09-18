Lousteau le exigió a Caputo que en lugar de tuitear tanto que venga al Congreso

Desde su banca, Martín Lousteau abrió fuego contra la política fiscal del Ejecutivo y la ausencia de Luis Caputo en el Congreso. “Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, el Gobierno ha mirado para el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de las emergencias y los desequilibrios. Y el Presidente y el Ministerio de Economía están usando la discrecionalidad para no dar la plata”, dijo.
El senador apuntó al corazón de la discusión por los Aportes del Tesoro Nacional: “En esto que estamos discutiendo no se le saca plata al Gobierno nacional, los ATN son de las provincias. Los gobernadores le dicen: 'No me des todo, que en realidad es mío. Me quedo con el 56% y quedate con el 44".
Lousteau cuestionó, además, el argumento oficial del equilibrio fiscal. “Sale el ministro Caputo diciendo que esto rompe el equilibrio fiscal. Una de dos: miento o el equilibrio está sustentado en quedarse con plata que es de otros. Cuando pasa esto dice que hay una acción destituyente. Yo le quiero decir a Caputo que en lugar de tuitear tanto venga al Congreso que nunca vino, que venga a defender el Presupuesto que dice que en 15 meses el dólar va a estar más barato que ahora”.
La intervención dejó expuesta la tensión entre el oficialismo y un bloque opositor que empuja mayor federalismo en el reparto de fondos. En clave electoral, el cuestionamiento a Caputo pega en la línea de flotación del relato libertario: promueve ajuste mientras posterga transferencias que las provincias reclaman como propias.