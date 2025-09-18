Lousteau le exigió a Caputo que en lugar de tuitear tanto que venga al Congreso

Desde su banca, Martín Lousteau abrió fuego contra la política fiscal del Ejecutivo y la ausencia de Luis Caputo en el Congreso. “Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, el Gobierno ha mirado para el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de las emergencias y los desequilibrios. Y el Presidente y el Ministerio de Economía están usando la discrecionalidad para no dar la plata”, dijo.

Lousteau cuestionó, además, el argumento oficial del equilibrio fiscal. “Sale el ministro Caputo diciendo que esto rompe el equilibrio fiscal. Una de dos: miento o el equilibrio está sustentado en quedarse con plata que es de otros. Cuando pasa esto dice que hay una acción destituyente. Yo le quiero decir a Caputo que en lugar de tuitear tanto venga al Congreso que nunca vino, que venga a defender el Presupuesto que dice que en 15 meses el dólar va a estar más barato que ahora”.La intervención dejó expuesta la tensión entre el oficialismo y un bloque opositor que empuja mayor federalismo en el reparto de fondos. En clave electoral, el cuestionamiento a Caputo pega en la línea de flotación del relato libertario: promueve ajuste mientras posterga transferencias que las provincias reclaman como propias.