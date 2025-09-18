18.09.2025 / POLÉMICA

"Un estadista": El Mago sin Dientes pidió ver a Milei y admitió que la gente no llega a fin de mes

En una jornada de máxima tensión cambiaria, el mediático se presentó otra vez en una sede gubernamental para intentar que lo reciba Javier Milei. “Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes”, se quejó, alineando su reclamo con lo que se escucha en la calle.




En plena disparada del dólar, Pablo “Mago sin Dientes” Cavaleiro volvió a reclamar una audiencia con el Presidente y describió el impacto de la crisis en su trabajo: “Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota”.

El artista, histórico militante del PRO que acompañó al actual oficialismo, cuestionó el filtro de accesos en Casa Rosada: dijo ver “ingresando influencers y twitteros” mientras a él le exigen un protocolo formal. Según Noticias Argentinas, buscó diferenciarse del show político y llevar un mensaje de bolsillo flaco.

Cavaleiro contó el golpe en su agenda de trabajo: “Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota”. Y remarcó su objetivo de interlocución con la Casa Rosada: “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, además de lanzar un tiro por elevación al pasado reciente: “esto con otro gobierno no pasaba”.

También insistió en un llamado a ordenar la tropa del oficialismo ampliado. “Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados”, señaló, al recordar que en la última elección entró al cuarto oscuro y “no estaba la boleta” del PRO. Sobre el trámite de su pedido, explicó que sigue el canal indicado por Presidencia: “Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia”.

