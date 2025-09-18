"Un estadista": El Mago sin Dientes pidió ver a Milei y admitió que la gente no llega a fin de mes

En plena disparada del dólar, Pablo “Mago sin Dientes” Cavaleiro volvió a reclamar una audiencia con el Presidente y describió el impacto de la crisis en su trabajo: “Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota”.

Cavaleiro contó el golpe en su agenda de trabajo: “Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota”. Y remarcó su objetivo de interlocución con la Casa Rosada: “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, además de lanzar un tiro por elevación al pasado reciente: “esto con otro gobierno no pasaba”.También insistió en un llamado a ordenar la tropa del oficialismo ampliado. “Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados”, señaló, al recordar que en la última elección entró al cuarto oscuro y “no estaba la boleta” del PRO. Sobre el trámite de su pedido, explicó que sigue el canal indicado por Presidencia: “Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia”.