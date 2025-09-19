ANDIS contrató a una empresa con sede en un baldío para auditar pensiones de discapacitados

Mientras avanza la causa por las coimas en ANDIS que nació con los audios de su ex titular, Diego Spagnuolo, que tiene en el centro de la polémica a Karina Milei, la hermana del Presidente, ahora se conoció que esa agencia había echado trabajadores que auditaban pensiones y que en su lugar contrató a Medicys, una firma con sede en un terreno baldío y que su personal incluye aparntemente carente de idoneidad, como músicos y mozos, por ejemplo.El nuevo escándalo fue revelado por Carnaval, al igual que los audios. Allí, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cangaro contaron que ANDIS contrató a la empresa Medicys para realizar la tarea de personal estatal que previamente había despedido. El trabajo en cuestión es clave: auditar pensiones no contributiva."Como no tenían gente, contrataron a esta empresa", dijo Federico, a lo que Cangaro agregó que se tomaron el trabajo de investigar a la firma Medicys y el resultado es escándaloso: la firma fue creada en agosto de 2024 y tiene como sede un terreno baldío.En igual sentido, revelaron también que los supervisores de Medicys, que tuvieron apariciones mediáticas en estos días, no son personal idóneo para auditar pensiones: "Son todos pibes que rondan los 22 o 23 años. Uno es mozo de un restaurant, otra es una chica que estudia economía y el otro es un músico que estudia en un conservatorio de La Plata. Ese es el personal contratado por Medicys".