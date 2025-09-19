Tremendo: Milei se comparó con De la Rúa y embistió contra Schiaretti ante un auditorio sin euforia

El presidente Javier Milei llevó su ofensiva al plano de la provincia de Córdoba: “Resulta increíble alguna propuesta, se supone que cuando uno pasa por la administración pública debió aprender qué es una restricción presupuestaria”. Luego apuntó: “¿Con qué lo va a financiar? Con emisión, con deuda en este contexto o con impuestos. Por cada punto de PBI necesita 3 puntos de IVA, le preguntaría a Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 41%”, y al pasar lo calificó de “gastomaníaco”. El acompañamiento fue escaso y los pocos aplausos los inició Manuel Tagle, titular de la Bolsa: “Si se consolida este plan, la economía de Argentina va a volar”, vaticinó.

El Presidente volvió sobre su libreto de “equilibrio fiscal o nada”: “De 200 países, sólo 5 tienen equilibrio fiscal y nosotros somos uno de ellos”. Denunció “pánico” en “el partido del Estado”, pidió “pintar a Argentina de violeta” el 26 de octubre y sostuvo que “los niveles de consumo están en los máximos históricos”. También remarcó que “nos dieron las leyes porque creían que iba a salir mal”, y convocó a no escuchar “la receta que fracasó 100 años”.Como corolario, prometió reformas laboral y tributaria y trazó un paralelo con la caída de la Alianza: “Cuando empezaron a torpedear a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No vaya a ser que sean los mismos. No van a poder frenar el cambio”. Entre empresarios predominó la preocupación y el semblante fue de velorio: un Presidente en clave autocelebratoria se topó con una platea que pidió resultados y menos épica.