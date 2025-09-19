Mayra Mendoza apuntó contra Milei y Caputo: "En una jornada, se rifaron buena parte del bienestar de más de un millón de vecinos"

La intendenta de Quilmes planteó que los USD 379 millones "rifados" por el Gobierno nacional, equivalen "un tercio de lo que costarían las obras del Plan Integral Hídrico Social y Ambiental para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras".
El gobierno de @JMilei no hizo ni una sola obra en #Quilmes. Al contrario: dejó abandonadas 10 escuelas, una estación de trenes, el Acceso Sudeste, etc. Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 18, 2025
Quiero contarles a mis vecinos que, sólo hoy, el personaje que está a cargo de la Presidencia les dió a los amigos de pic.twitter.com/Xlzr7LZWvf
2
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad