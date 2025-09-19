Mayra Mendoza apuntó contra Milei y Caputo: "En una jornada, se rifaron buena parte del bienestar de más de un millón de vecinos"

El gobierno de @JMilei no hizo ni una sola obra en #Quilmes. Al contrario: dejó abandonadas 10 escuelas, una estación de trenes, el Acceso Sudeste, etc.



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo en medio de la tensión cambiaria, y llamó a los argentinos "a trabajar sin descanso para ponerle un freno a tanto desquicio" de cara a las elecciones del 26 de octubre."Quiero contarles a mis vecinos que, sólo hoy, el personaje que está a cargo de la Presidencia les dió a los amigos de @LuisCaputoAR 379 millones (para que sigan destruyendo la economía productiva con su negocio de timba), un monto que equivale a un tercio de lo que costarían las obras del Plan Integral Hídrico Social y Ambiental para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras", indicó la jefa comunal a través de sus redes sociales.Y lanzó: "Solo en una jornada, se rifaron buena parte de la tranquilidad y el bienestar de más de un millón de vecinos y vecinas de #Quilmes y de otros partidos del sur del conurbano bonaerense".Por último, expresó: "Es obligación de todo peronista trabajar sin descanso para ponerle un freno a tanto desquicio con el voto el próximo 26 de octubre, con la lista de @FuerzaPatria_AR que encabeza @JorgeTaiana, para que la política vuelva a poner en el centro al pueblo".