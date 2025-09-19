19.09.2025 / Política

Mayra Mendoza apuntó contra Milei y Caputo: "En una jornada, se rifaron buena parte del bienestar de más de un millón de vecinos"

La intendenta de Quilmes planteó que los USD 379 millones "rifados" por el Gobierno nacional, equivalen "un tercio de lo que costarían las obras del Plan Integral Hídrico Social y Ambiental para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras".




La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo en medio de la tensión cambiaria, y llamó a los argentinos "a trabajar sin descanso para ponerle un freno a tanto desquicio" de cara a las elecciones del 26 de octubre. 

"Quiero contarles a mis vecinos que, sólo hoy, el personaje que está a cargo de la Presidencia les dió a los amigos de @LuisCaputoAR 379 millones (para que sigan destruyendo la economía productiva con su negocio de timba), un monto que equivale a un tercio de lo que costarían las obras del Plan Integral Hídrico Social y Ambiental para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras", indicó la jefa comunal a través de sus redes sociales.

Y lanzó: "Solo en una jornada, se rifaron buena parte de la tranquilidad y el bienestar de más de un millón de vecinos y vecinas de #Quilmes y de otros partidos del sur del conurbano bonaerense".

Por último, expresó: "Es obligación de todo peronista trabajar sin descanso para ponerle un freno a tanto desquicio con el voto el próximo 26 de octubre, con la lista de @FuerzaPatria_AR que encabeza @JorgeTaiana, para que la política vuelva a poner en el centro al pueblo".

Lo más leído

1

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

3

Kicillof defendió a Cristina Kirchner: Presa por causas absolutamente armadas

4

Milei se comparó con el activista asesinado Charlie Kirk

5

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

Más notas de este tema

Tremendo: Milei se comparó con De la Rúa y embistió contra Schiaretti ante un auditorio sin euforia

19/09/2025 - EN CÓRDOBA

Tremendo: Milei se comparó con De la Rúa y embistió contra Schiaretti ante un auditorio sin euforia

Kicillof encabezó un encuentro con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria de cara a las elecciones de octubre

19/09/2025 - Política

Kicillof encabezó un encuentro con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria de cara a las elecciones de octubre

De cara a las Legislativas, la DINE realiza una campaña federal de capacitación sobre la Boleta Única de Papel

19/09/2025 - ELECCIONES 2025

De cara a las Legislativas, la DINE realiza una campaña federal de capacitación sobre la Boleta Única de Papel

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.