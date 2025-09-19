19.09.2025 / CRISTINA LIBRE

El peronismo marchará este sábado en respaldo a Cristina Kirchner a 100 días de su detención

Dirigentes de Fuerza Patria decidieron movilizar a San José 1111. También anunciaron una caravana nacional para el Día de la Lealtad.



Dirigentes de Fuerza Patria convocaron a una movilización el próximo sábado 20 de septiembre a las 15 frente a San José 1111, al cumplirse 100 días de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, em el marco de la causa vialidad.

La decisión se tomó este martes en la sede del PJ Nacional, en Matheu 130, durante una reunión donde se definieron los próximos pasos de la campaña Argentina con Cristina. Los referentes presentes ratificaron la continuidad de la campaña, con actividades que buscan visibilizar la situación judicial de la exmandataria. Recordaron, además, que ya pasaron tres meses de la Plaza de la Dignidad, donde cientos de miles se manifestaron en su apoyo.

En paralelo, se confirmó que el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista y a nueve días de las elecciones nacionales, se llevará a cabo una caravana nacional bajo el título "Leales de corazón”. Será en formato de peregrinación, con 12 columnas partiendo desde distintos puntos del conurbano, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre los dirigentes que participaron de la reunión estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

