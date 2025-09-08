19.09.2025 / SPOT

Fuerza Patria lanzó el primer spot con Taiana al frente y un mensaje de unidad de cara a octubre

El video de campaña resalta a Jorge Taiana junto a figuras del peronismo y enfatiza la necesidad de “frenar a Milei” antes de las elecciones legislativas. Aparecen Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, en un guiño a la unidad.




La coalición Fuerza Patria compartió su primer spot de campaña de cara a las elecciones de octubre, con un mensaje centrado en la unidad del peronismo. “¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario”, afirma la voz en off del principal candidato a diputado nacional Jorge Taina, quien convocó a “sumar la fuerza de cada uno” para enfrentar el avance de Javier Milei.

El video recorre imágenes de movilizaciones y represiones a jubilados y trabajadores, destacando la tensión social que fue incrementándose en los últimos meses. Asimismo, recuerda los años de gestión de Taiana como canciller de Néstor Kirchner. 

“No va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo”, expresa Taiana, durante la superposición de imágenes que incluyen a Sergio Massa, Juan Grabois, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. En esa línea, el clip de un minuto enfatiza en la idea de "volver a representar los sueños de millones de argentinos” para detener el avance del oficialismo.

Sin ostentar y apelando a los años más exitosos de gestión peronista, el frente plantea dar batalla al ajuste del Gobierno de Milei con Taiana como figura conciliadora, capaz de mancomunar las distintas ramas. “Vamos a necesitar sumar fuerzas para frenar a Milei”, cierra la pieza.

Lo más leído

1

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

3

Kicillof defendió a Cristina Kirchner: Presa por causas absolutamente armadas

4

Milei se comparó con el activista asesinado Charlie Kirk

5

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

Más notas de este tema

Carlos Bianco tras la victoria del peronismo en las bonaerenses: "Milei no llamó a Axel Kicillof ni creo que lo haga"

08/09/2025 - DECLARACIONES

Carlos Bianco tras la victoria del peronismo en las bonaerenses: "Milei no llamó a Axel Kicillof ni creo que lo haga"

Con la derrota de LLA se aceleró el dólar cripto y cayeron las acciones argentinas en Wall Street: las proyecciones del mercado

08/09/2025 - EXPECTATIVAS PARA EL LUNES

Con la derrota de LLA se aceleró el dólar cripto y cayeron las acciones argentinas en Wall Street: las proyecciones del mercado

Gobernadores reaccionaron a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses

08/09/2025 - REPERCUSIÓN

Gobernadores reaccionaron a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.