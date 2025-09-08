Fuerza Patria lanzó el primer spot con Taiana al frente y un mensaje de unidad de cara a octubre

#Campaña | A un mes de las elecciones de octubre, salió el primer spot de Fuerza Patria. En gesto de unidad, con el candidato Jorge Taiana al frente, el video enfatiza la importancia de reunir a las distintas fuerzas dentro del peronismo. pic.twitter.com/CkWLwRveb2  Política Argentina (@Pol_Arg) September 19, 2025

La coalición Fuerza Patria compartió su primer spot de campaña de cara a las elecciones de octubre, con un mensaje centrado en la unidad del peronismo. “¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario”, afirma la voz en off del principal candidato a diputado nacional Jorge Taina, quien convocó a “sumar la fuerza de cada uno” para enfrentar el avance de Javier Milei.El video recorre imágenes de movilizaciones y represiones a jubilados y trabajadores, destacando la tensión social que fue incrementándose en los últimos meses. Asimismo, recuerda los años de gestión de Taiana como canciller de Néstor Kirchner.“No va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo”, expresa Taiana, durante la superposición de imágenes que incluyen a Sergio Massa, Juan Grabois, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. En esa línea, el clip de un minuto enfatiza en la idea de "volver a representar los sueños de millones de argentinos” para detener el avance del oficialismo.Sin ostentar y apelando a los años más exitosos de gestión peronista, el frente plantea dar batalla al ajuste del Gobierno de Milei con Taiana como figura conciliadora, capaz de mancomunar las distintas ramas. “Vamos a necesitar sumar fuerzas para frenar a Milei”, cierra la pieza.